Rieser Bezirksliga-Fußballerinnen starten in die Saison

Plus Drei Frauenfußball-Teams aus dem Ries bestreiten am Wochenende die ersten Partien in der neuen Bezirksliga-Saison. Die Zielsetzungen sind unterschiedlich.

Von Klaus Jais, Corinna Grimmeisen

Die Frauen-Bezirksliga Nord startet an diesem Samstag mit elf Mannschaften in die neue Saison. Mit der (SG) SV Wechingen/SG Alerheim, dem FSV Reimlingen und dem TSV 1861 Nördlingen sind drei Mannschaften aus dem Ries. Weitere Landkreisteams sind der SV Wörnitzstein-Berg und die (SG) FC Ehekirchen/SV Bayerdilling, wobei der Ort Ehekirchen zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gehört und Bayerdilling ein Stadtteil von Rain/Lech ist. Die Rieser Nachrichten haben sich mit Vertretern der drei Ries-Vereine unterhalten und Neuigkeiten erfahren.

Der TSV Nördlingen ist als Meister der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Externe Neuzugänge sind Lisa Kutzsch (zuletzt FSV Reimlingen), Angelina Truffellini (SGM Härtsfeld/Bachtal) und Linda Löw ( VfB Oberndorf). Dazu kommen aus der eigenen B-Jugend Alya Hanke (16) und Dilara Sahin (17). Insgesamt vier Testspiele und ein Pokalspiel absolvierten die Rieserinnen: Gegen den TSV Hüttlingen gelang mit 5:0 der höchste Sieg. Dann beim CSC Batzenhofen-Hirblingen mit 2:3 die einzige Vorbereitungsniederlage und schließlich gegen den FC Ellwangen und beim FC Maihingen zwei 1:0-Siege. Im Pokal gewannen die Schützlinge von Trainerin Melanie Hander beim FC Augsburg 3:2. Insgesamt erzielten die TSVlerinnen in fünf Spielen zwölf Tore. Diese verteilen sich auf zehn verschiedene Akteurinnen. „Das ist eigentlich ein Plus, weil jede Tore schießen kann. Wir haben nur drei Stürmerinnen, aber ein breites Mittelfeld. Der Kader ist sehr ausgeglichen“, sagt Curd Jäckle, Mitglied im Trainerstab der TSV-Frauen und auch für die Pressearbeit zuständig. Nach den Saisonzielen befragt, erklärt Jäckle: „Wir wollen oben mitspielen und unter die ersten vier kommen. Konkret kann ich aber erst werden, wenn die komplette Vorrunde gespielt ist, dann habe ich jeden Gegner einmal gesehen. Die Zeit der klaren Siege aus Kreisklasse und Kreisliga ist jedenfalls vorbei.“ Längere Zeit verletzt ist lediglich Julia Leitner. Sie hatte einen Kreuzbandriss und wird in diesem Jahr nicht mehr spielen.

