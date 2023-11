Rieser Derby in der Frauen-Bezirksliga findet keinen Sieger

Fußball Bezirksliga Frauen: SG Wechingen/Alerheim und TSV Nördlingen trennen sich am Ende leistungsgerecht 2:2. Die erste Halbzeit ist die klar spannendere.

Das Frauenfußball-Bezirksliga-Derby zwischen Wechingen/ Alerheim und dem Tabellenzweiten TSV Nördlingen ist mit einem in Summe gerechten Unentschieden zu Ende gegangen. Die SG war in der ersten Halbzeit das klar überlegene Team und vergab dabei die Vorentscheidung, in Halbzeit zwei hatte Nördlingen Feldvorteile.

Von Beginn an drückte die Heimmannschaft die Gäste in die eigene Hälfte und hatte mit fortlaufender Spielzeit gute Möglichkeiten. Es dauerte bis zur 26. Minute, als eine Gästeverteidigerin eine Ecke vor das eigene Tor klärte und Sarah Baumann zur Heimführung abstauben konnte. Anschließend gab es, angeführt von Anna Schmidt und Melanie Bengesser, Chancen im Minutentakt für die Heimelf. Zweimal rettete Aluminium für den TSV, in Minute 32 parierte Nördlingens Torhüterin Mia Schneider einen Distanzschuss von Melanie Bengesser glänzend.

Nördlingens Antonia Kawan beweist ihre Torjägerqualitäten

Doch Nördlingen zeigte sich effektiv und konterte stark, Antonia Kawan bewies mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten ihre Klasse, überraschend führte der Gast mit 2:1. Dann drückt wieder Wechingen/Alerheim, Jana Fälschle kam nach Pass von Anika Leinfelder zum Abschluss, verzog aber freistehend. In der 42. Minute machte sie es besser, als sie einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte.

Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen und langen Bällen, Torchancen wie im ersten Durchgang waren Mangelware. Lediglich der Abschluss von Sarah Baumann war von der Heimseite aus gefährlich. Kurz vor dem Ende gab es doch noch die Chance für Nördlingen, Heimtorhüterin Carina Zellinger konnte die durchgebrochene Antonia Kawan aber im letzten Moment stoppen. Der TSV Nördlingen verabschiedet sich nach diesem Spiel bereits in die Winterpause, für Wechingen/Alerheim steht noch ein Heimspiel am 25. November gegen Grün-Weiß Baiershofen an. Zuschauer: 80. (AZ)

