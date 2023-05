Fußball

vor 47 Min.

Rieser in der Relegation: Die einen müssen, die anderen dürfen

Die SG Birkhausen/Munzingen (in Gelb-Schwarz) muss nach der Niederlage gegen Minderoffingen in die Relegation. Nach anfänglicher Enttäuschung sieht man sich dafür bereit.

Plus Die Fußballer von Nähermemmingen-Baldingen und Birkhausen/Munzingen gehen in die Verlängerung. Dazu kamen beide unverhofft, aber aus unterschiedlichen Gründen.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Kommende Woche müssen sich der SC Nähermemmingen-Baldingen und die SG Birkhausen/Munzingen in der Abstiegsrelegation beweisen. Dass die SG in der Kreisklasse Nord 1 noch mal um den Klassenerhalt kämpfen muss, ergab sich erst am letzten Spieltag, als das Duell mit Minderoffingen verloren ging. Dass die SC N/B-Kicker überhaupt noch eine Chance auf den Nichtabstieg haben, ist hingegen ein unverhofftes Geschenk für den eigentlichen Tabellenletzten der A-Klasse Nord.

Birkhausen/Munzingen: Der ersten Enttäuschung folgt gewisse Vorfreude

Nach dem letzten Spiel der regulären Saison war die Stimmung bei der SG Birkhausen/Munzingen etwas gedrückt. Im Duell mit dem direkten Konkurrenten, dem Aufsteiger SpVgg Minderoffingen, hatte man mit 0:1 den Kürzeren gezogen – Minderoffingen war gerettet, die SG muss nachsitzen. Jetzt geht es am kommenden Montag, 5. Juni, um 18.30 Uhr in Mönchsdeggingen gegen den TSV Wittislingen. Der Sieger bleibt, der Verlierer steigt ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen