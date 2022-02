Fußball

Rieser Kreisklassisten stellen die Weichen für die Zukunft

Plus Die SG Niederhofen-Hausen setzt auch in der kommenden Saison auf Trainer Eddie Fischer. Und die SG Munzingen-Birkhausen hat einen Nachfolger für Tobias Müller gefunden.

Von Klaus Jais

„Ja, wir haben verlängert. Wir setzen uns diese Woche noch einmal zusammen wegen der genaueren Planung“, teilt Marco Meyer, der Abteilungsleiter der SG Niederhofen-Hausen, auf Anfrage der RN mit. Damit steht auch in der Saison 2022/23 Trainer Edmir „Eddie“ Fischer (51) auf der Kommandobrücke der Spielgemeinschaft, die aktuell in der Kreisklasse Nord I den neunten Platz belegt. Meyer teilt außerdem mit, dass es keine Langzeitverletzten und nach aktuellem Stand keine Veränderung zum Kader in der Vorrunde gibt. „Ein paar ungeimpfte Spieler gibt es aktuell noch, aber das liegt ja ohnehin in der Schwebe, wie es mit diesen Spielern weitergeht“, sagt Meyer.

