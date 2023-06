Saisonbilanz A-Klasse Nord: Ein verdienter Meister und keine Absteiger

Plus Der SV Megesheim hat sich nach einer starken Saison mit dem Titel belohnt. Insgesamt hatte die Spielzeit keine wirklichen Verlierer, zeigt der Rückblick.

Seit 2015 hat der SV Megesheim ohne Unterbrechung in der A-Klasse Nord gespielt. Nach zuletzt vier einstelligen Tabellenplätzen in Folge gelang nun der große Wurf, nämlich die Meisterschaft und der Aufstieg. Der Vorsprung vor dem Vizemeister SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau betrug zwar nur drei Punkte, aber das Torverhältnis war mit 94:53 deutlich besser als das zweitbeste Torverhältnis, das der Tabellenvierte SpVgg Ederheim mit 67:44 hatte. Auch der Vizemeister stieg durch ein gewonnenes Entscheidungsspiel auf, und absteigen musste diesmal niemand, weil die FSG Mündling-Sulzdorf mit dem TSV Ebermergen ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft bildet und weil das Schlusslicht SC Nähermemmingen-Baldingen sein Entscheidungsspiel gewinnen konnte.

Den besten Sturm hatte der SV Megesheim mit 94 Toren, aber die wenigsten Gegentore kassierte die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau mit deren 33. Die wenigsten Treffer (nur 30 in 26 Spielen) erzielte der SC Nähermemmingen-Baldingen. Und die meisten Gegentore kassierte der SV Wörnitzstein-Berg II, nämlich deren 69. Die Fairnesswertung gewann der FC Maihingen II mit den wenigsten Gelben Karten (nur 33), einer Roten Karte und zwei Zeitstrafen. Keine einzige Mannschaft blieb ohne Zeitstrafe. Gleich neun Zeitstrafen kassierte der TKSV Donauwörth, mit 77 Gelben Karten, sechs Gelb-Roten Karten und sechs Roten Karten auch mit Abstand Letzter der Fairnesswertung.