Saisonbilanz Bayernliga: TSV Nördlingen kann zufrieden zurückblicken

Plus Zum Saisonende darf man beim TSV froh sein über das Erreichte. Der Blick in die Statistik zeigt, in welchen Bereichen die Rieser glänzen konnten.

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen hat die Saison 2022/23 mit einem eher seltenen Torverhältnis von 66:64 und 46 Punkten auf dem elften Platz beendet. 13 Siege, sieben Unentschieden und 14 Niederlagen führten zu dieser Abschlussplatzierung. Der TSV hat nach seiner ersten Saison nach dem Aufstieg allen Grund, zufrieden zurückzublicken.

Meister wurde der SV Schalding-Heining, der den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga erreichte. Absteiger sind der VfB Hallbergmoos und der TSV 1860 Rosenheim, durch die Relegationsmühle müssen Türkspor Augsburg und der VfR Garching. Den besten Sturm der Liga mit 73 Toren hatte der Meister SV Schalding-Heining, gefolgt vom TSV Landsberg (70) und dem TSV Nördlingen (66). Der SV Erlbach, der FC Memmingen und der SV Schalding-Heining ließen mit jeweils 36 die wenigsten Gegentore zu. Die letzten drei Mannschaften der Tabelle kassierten die meisten Gegentreffer: VfB Hallbergmoos, Türkspor Augsburg (je 79), TSV 1860 Rosenheim (83). Dann folgt bereits der TSV Nördlingen mit 64 Gegentoren. In der Vorrunde waren es noch 38, in der Rückrunde nur noch 26. Mittelfeldspieler Jonathan Grimm meint zu dieser Statistik: "Die stark gesunkenen Gegentore in der Rückrunde sprechen dafür, dass sowohl jeder Spieler individuell, als auch wir als Team, an der Liga gewachsen sind."

