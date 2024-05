Fußball

Saisonfinale im Fußball: Auf diesen Plätzen wird es nochmal spannend

Plus Fußball-Vorschau: Der letzte Spieltag hält einen dramatischen Abstiegskampf in der Kreisliga Nord bereit, in der B-Klasse Nord geht es noch um den Meistertitel.

Von Nico Lutz

Einen Zusammenhang zwischen Fußball und Mathematik gibt es eigentlich nicht, doch vor dem letzten Spieltag einer Saison ändert sich das schlagartig. Dann nämlich werden fleißig die Punkte addiert und das Torverhältnis subtrahiert, die Szenarien für den Auf- und Abstiegskampf werden zur Rechenaufgabe. Vor den letzten 90 Minuten der Spielzeit stehen noch einige Entscheidungen in den Ligen der Region aus, wir haben den Rechenschieber glühen lassen und hier alle zusammengefasst.

Am kompliziertesten ist der Abstiegskampf in der Kreisliga Nord, was auch daran liegt, dass die Runde jeweils zwei Relegations- und Abstiegsplätze innehat. Bislang steht nur ein direkter Absteiger fest: Die SpVgg Deiningen kann zwar noch mit Riedlingen und Marktoffingen (jeweils 29 Punkte) gleichziehen, doch auch in einer Sondertabelle der drei Teams, in der die direkten Duelle addiert werden, ist für Deiningen die direkte Rückkehr in die Kreisklasse nicht mehr zu verhindern. Helfen würde dieses Szenario jedoch der SpVgg Riedlingen, die aufgrund des schlechteren Torverhältnisses – der direkte Vergleich mit Marktoffingen ist ausgeglichen – den zweiten Abstiegsplatz belegt. Falls Deiningen gewinnt und sowohl Riedlingen als auch Marktoffingen verlieren, bildet sich die Sondertabelle der drei Teams und Marktoffingen steigt sogar als letztplatzierte Mannschaft ab, Riedlingen bliebe die Relegation.

