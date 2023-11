Fußball

SC D.L.P. gegen SG Niederhofen/Hausen: Das Duell der Zufriedenen

Plus Fußball Kreisklasse Nord 1: Beide Teams können mit viel Selbstvertrauen in die Partie starten. Worin jeweils der Schlüssel für den aktuellen Erfolg liegt.

Am 15. und für dieses Jahr zugleich letzten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nord 1 empfängt der Sportclub D.L.P. an diesem Samstag die SG Niederhofen-Hausen. Schiedsrichter Timo Payer (SV Kerkingen, Gruppe Aalen) pfeift das Riesderby um 14.30 Uhr in Pfäfflingen an. Beide Mannschaften sind in dieser Saison im Soll, es passt in den Rieser Teams. Insbesondere der Sportclub hat einen regelrechten Lauf – und mit dem Gegner noch eine Rechnung offen.

Die Gastgeber belegen mit 24 Punkten den fünften Platz, die Gäste liegen auf Platz sieben und haben zwei Punkte weniger auf ihrem Konto. Während sich beim Sportclub D.L.P. elf Spieler die Torausbeute aufteilen, sind es bei der SG Niederhofen/Hausen zehn verschiedene Spieler. Beim Sportclub D.L.P. hat Christoph Ulrich mit sieben Treffern eine herausragende Stellung. Es folgen ihm gleich sechs Spieler (Benedikt Hänlein, Nico Lutz, Marco Schwarz, Marco Schmidt, David Straßner, Tomek Ulrich) mit jeweils drei Toren. Bei der SG Niederhofen/Hausen liegt David Fuchs mit sieben Toren in Pole-Position. In der internen Trefferliste folgen Michael Meyr mit fünf Toren, Michael Bühler und Felix Friedel mit je vier Treffern und Neuzugang Jan Sandmeyer mit drei Toren.

