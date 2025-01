René Urban bleibt ein weiteres Jahr Trainer des SC D.L.P.

Auch in der kommenden Saison 2025/26 wird René Urban den Sportclub D.L.P. trainieren. Laut Meldung auf der Webseite des Sportclubs seien sich die sportliche Leitung und der Vorstand einig: „Wir sind froh, die erfolgreiche Zusammenarbeit um eine weitere Spielzeit zu verlängern.“

Urban habe es geschafft, die junge Mannschaft entscheidend weiterzuentwickeln, was sich auch in der aktuellen Tabellenplatzierung widerspiegele, heißt es in der Meldung weiter. Die Fußballer aus Dürrenzimmern, Löpsingen und Pfäfflingen stehen auf Platz eins der Kreisklasse Nord 1 und peilen den Aufstieg in die Kreisliga an. „René ist zweifelsohne der richtige Mann am richtigen Ort“, ist man sich bei D.L.P. sicher. Es stecke außerdem weiterhin viel Potenzial im Kader. Mit Linus Löfflad kehrt in der Winterpause obendrein ein weiteres Eigengewächs vom TSV Nördlingen zurück zur Mannschaft der drei Nördlinger Stadtteile.

Mit dem Sieg gegen Mitkonkurrent SV Mauren vor der Winterpause hat der SC eine gute Ausgangsposition für die anstehende Rückrunde geschaffen, in der man erstmals in der noch jungen Vereinsgeschichte einen Aufstieg anpeilt. (AZ)