Fußball

vor 49 Min.

SC Nähermemmingen-Baldingen nutzt seine Chance und hält die Klasse

Plus Der SCNB setzt sich in der Relegation mit 2:0 gegen Aislingen II durch und feiert den Klassenerhalt. Am Ende verhelfen Kampfgeist und das nötige Glück zum Sieg.

Der glücklich in die Relegation gerutschte A-Klassist SC Nähermemmingen-Baldingen hat sich im Entscheidungsspiel gegen den SV Aislingen II den Klassenerhalt verdient. Der Anhang der Rieser feierte in Lutzingen einen 2:0-Sieg seiner Mannschaft, für die das Spiel allerdings mit einer Schrecksekunde begann.

Vor der stattlichen Kulisse von circa 500 Zuschauerinnen und Zuschauern musste nämlich bereits nach zwei Minuten Michael Ackermann verletzt vom Platz, Simon Schröter kam stattdessen bei den Riesern in die Partie. Von Anfang an zeigte Nähermemmingen-Baldingen guten Zug zum Tor. In der achten Minute fand eine erste scharfe Hereingabe von Dinonit Lafiti in den SVA-Strafraum keinen Abnehmer. Nach 14 Minuten hatte Tim Angerer die erste große Chance des Spiels, seine Direktabnahme ging aber am Tor des SV Aislingen vorbei.

