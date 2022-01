Schiri-Ausweis jetzt auch digital

Dokument kann auf das Smartphone geladen werden

Ab sofort haben alle Unparteiischen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) die Möglichkeit, ihren Schiedsrichter-Ausweis als offizielles digitales und fälschungssicheres Dokument auf dem Smartphone mit dabei zu haben und entsprechend zu nutzen. Möglich macht dies die neue Funktion in der BFV-App für alle eingeloggten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Im Menü der Applikation unter dem Reiter „Schiri-Ansetzung“ findet sich nun auch der Punkt „SR-Ausweis anzeigen“. Voraussetzung dafür, dass das digitale Dokument korrekt angezeigt wird, sind die Gültigkeit der Schiedsrichter-Lizenz sowie ein aktuelles Porträtbild. Für Vereine ändert sich durch den digitalen Ausweis nichts. Die Echtheit des Zertifikats lässt sich ganz einfach anhand des springenden Balls im digitalen Ausweis überprüfen. Sobald die bayerischen Unparteiischen ihre Fotos hochgeladen haben, sind die Schiedsrichter-Verwalter der einzelnen Gruppen in Bayern am Zug. Es gilt zu überprüfen, ob die korrekte Person abgebildet und die Qualität des Fotos ausreichend ist. Werden die Voraussetzungen erfüllt, steht dem Schiedsrichter-Ausweis auf dem digitalen Spielfeld nichts mehr im Weg.

Der BFV bietet auch weiterhin an, Ausweise für einzelne Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in gedruckter Form auszugeben. Die neuen Papier-Exemplare ähneln den digitalen Pendants und werden Kreditkartenformat haben.

Um einen analogen Ausweis zu beantragen, genügt eine formlose Mail an schiedsrichter@bfv.de mit dem Namen, Vornamen sowie der Schiedsrichter-Ausweisnummer. (jais)