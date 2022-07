Fußball

17:00 Uhr

Schlechte Chancenverwertung lässt TSV Nördlingen scheitern

Trotz überzeugender erster Halbzeit kann der Bayernliga-Aufsteiger TSV Nördlingen (in den schwarzen Trikots) den FC Ismaning nicht bezwingen. Im Bild klärt Nördlingens Nummer 39 Jakob Mayer per Kopfball.

Plus Im ersten Spiel der neuen Saison in der Bayernliga Süd verliert der TSV Nördlingen zu Hause mit 1:2 gegen den FC Ismaning. Eine starke erste Halbzeit der Rieser ist nicht genug.

Von Maximilian Bosch und Klaus Jais

Die Fußballer des TSV Nördlingen sind zum dritten Mal in Folge mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. War es in der Corona-Saison 2019/2021 ein 0:1 beim FC Deisenhofen und vor einem Jahr eine 1:2-Heimniederlage gegen den SV Bad Heilbrunn, so stand diesmal am Ende eine 1:2-Niederlage gegen den FC Ismaning. Dabei hatten die Gastgeber die Oberbayern eine Stunde gut im Griff, doch sie versäumten es, dem 1:0 weitere Tore folgen zu lassen.

