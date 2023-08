Fußball

Schlusslicht Kirchheimer SC verlangt TSV Nördlingen alles ab

Schwer getan haben sich die Nördlinger Fußballer beim Heimspiel gegen Kirchheim, so wie hier Simon Gruber (in Grün), der in dieser Szene noch im Fallen das 1:0 für die Rieser erzielt.

Plus Bayernliga Süd: Mit dem 4:2 gegen den Kirchheimer SC gelingt den TSV-Fußballern der ersehnte zweite Heimsieg. Gruber, Schröter und Taglieber treffen.

Vor 360 Zuschauerinnen und Zuschauern hat der Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen den zweiten Heimsieg der Saison gefeiert. Das 4:2 (2:1) gegen das auch nach sieben Spieltagen sieglose Schlusslicht Kirchheimer SC war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Für den TSV erzielten der unermüdliche Simon Gruber (2), Alexander Schröter und Mario Taglieber die Tore.

Gegenüber der 1:3-Niederlage gegen den TSV Kottern nahm Cheftrainer Karl Schreitmüller zwei Änderungen in der Startelf vor: Für den im Urlaub weilenden Mirko Puscher und Sasa Maksimovic standen Jonathan Grimm und Paul Rauser in der Anfangsformation. Bereits in der sechsten Minute gingen die Gastgeber in Führung: Einen Flachschuss von Mario Taglieber konnte KSC-Torwart Martin Egner nicht festhalten, der nachsetzende Simon Gruber war zur Stelle – 1:0. Bereits zwei Minuten später spielte Marc Hertlein auf Gruber, der den Ball zwar elegant mit der Brust annahm, aber ihn letztlich doch nicht unter Kontrolle brachte. Auffälligster Gästespieler war in dieser Phase Sebastian Zielke, der zweimal auf Linksaußenposition vors Tor gab, aber Jens Schüler, beziehungsweise Torwart Daniel Martin, waren zur Stelle (10./12.). Der TSV ließ die Gäste immer mehr ins Spiel kommen, doch außer einem Freistoß von Antonijo Prgomet aus 25 Metern über das Tor (15.) kamen sie lange Zeit zu keinen Chancen. Aber auch die Gastgeber blieben bis zur 25. Minute ohne Möglichkeiten. Dann aber lupfte Grimm in den Strafraum auf Gruber, dessen Lupfer über den Torwart von Andrii Hert auf der Torlinie geklärt wurde.

