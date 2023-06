Sebastian Stadlmayr pfeift künftig in der Regionalliga

Der Schiedsrichter vom SV Donaumünster-Erlingshofen steigt in die vierte Liga auf. Johannes Lösch vom FSV Reimlingen darf künftig Spiele in der Bezirksliga leiten.

Die beiden Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr (Schiedsrichtergruppe Nordschwaben) und Jonas Krzyzanowski (Schiedsrichtergruppe Neuburg) haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Vergangene Woche hat der Bezirksschiedsrichterausschuss Schwaben um Obmann Thomas Färber die Qualifikation schwäbischer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bekannt gegeben. Beide gehören zusammen mit Felix Wagner (SRG Donau) zu Schwabens jungen Talenten, die bereits in der vergangenen Saison Testspiele in der Regionalliga erhielten. Während Wagner bereits zur Rückrunde in die höhere Liga eingegliedert wurde, rutschen Stadlmayr und Krzyzanowski zum Saisonwechsel nach. Zudem werden Wagner und Krzyzanowski auch bei Spielen in der 3. Liga als Schiedsrichterassistenten eingesetzt.

Acht neue Schiris für die Bezirksliga

Der für den SV Holzkirchen pfeifende Spezialassistent Sebastian Eder (34/SRG Neuburg) beendet seine Tätigkeit in der Regionalliga, bleibt den Schiedsrichtern aber auf Bezirksebene erhalten. Während zehn weitere Schiedsrichter die Bezirksliga wegen Karriereende oder sportlichem Abstieg verlassen müssen, werden acht Aufsteiger aus den verschiedenen Kreisen begrüßt. Aus dem Kreis Donau sind dies Leon Löffler (FC Medlingen) und der 24-jährige Johannes Lösch (FSV Reimlingen). (jais)