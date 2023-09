Fußball

vor 35 Min.

Sehenswerte Punkteteilung in Laub

Der Lauber SV (in Grün-Weiß) und Gundelsheim liefern sich ein sehenswertes Match, das in einem gerechten 1:1 endet. Foto: Dieter Mack

Plus Fußball-Kreisklasse Nord I: Laub und Gundelsheim trennen sich nach toller Partie 1:1. Tabellenführer TSV Monheim siegt 2:1 bei Verfolger TSV Harburg.

Artikel anhören Shape

Der TSV Monheim hat seinen Top-Saisonstart in der Kreisklasse Nord I ausgebaut und mit dem 2:1-Erfolg am Samstag in Harburg den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Der Vorsprung auf die Verfolger wuchs auch deswegen, weil sich im direkten Duell Flotzheim/ Fünfstetten und Mönchsdeggingen 0:0 trennten. In einer sehenswerten Partie trennten sich Laub und Gundelsheim/Weilheim-Rehau 1:1. Aufsteiger SV Megesheim gelang gegen die SG Wolferstadt/ Wemding der erste Saisonsieg, während die Gäste ebenso wie Unterringingen und Bissingen weiterhin ohne einen Zähler im Keller feststecken.

SG Flotzheim/Fünfstetten – TSV Mönchsdeggingen 0:0. Beide Teams agierten während der gesamten Partie kontrolliert und sehr gut gestaffelt in der Defensive. Dadurch kam es speziell in der ersten Hälfte jedoch kaum zu Tormöglichkeiten und dies war am Ende auch der Grund für ein torloses Remis. In der zweiten Hälfte erspielte sich die Heimelf ein leichtes Übergewicht und auch Chancen. In der 52. Minute streifte ein 20-Meter-Schuss von Noah Berger die Latte. Kurz danach verpassten Elion Shala und Paul Hauk nur knapp. Es folgte ein Schuss von Oliver Wagner (70.). Weitere Chancen der SG blieben in der Schlussphase ohne Erfolg. Zuschauer: 200. (fsv)(0:2).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen