Fußballerinnen aus Wechingen und Alerheim bleiben makellos

Die Fußball-Damen der SG Wechingen/Alerheim sind weiter obenauf in der Bezirksliga Nord: Das 4:1 gegen den TSV Friedberg ist der nächste souveräne Auftritt. Ganz anders ist die Situation bei der SG Maihingen/Deiningen, die Spitzenreiter Glött/Aislingen beim 0:5 nichts entgegenzusetzen hatte.

SG Wechingen/Alerheim – TSV Friedberg 4:1 (3:1). Von Beginn an hatte die SG Wechingen/Alerheim mehr vom Spiel, dennoch sorgte ein Fernschuss aus 30 Metern für den ersten Saisontreffer für die Gäste aus Friedberg und den frühen 0:1-Rückstand in der 7. Minute. Die Heimelf blieb jedoch am Drücker und erarbeitete sich immer mehr Chancen. In der 21. Minute sorgte Sarah Hertle schließlich alleinstehend für den Ausgleich.

In der 36. Minute war es ein Kopfball von Melanie Bengesser nach einer Bissinger-Ecke, der für die Heimführung ins Netz ging, und bereits eine Minute später erhöhte wieder Sarah Hertle nach guter Vorarbeit von Anika Leinfelder zum 3:1-Halbzeitstand. Die zweite Hälfte gestaltete sich zunehmend ruhiger, wobei Bengesser und Leinfelder ihre Chancen auf das 4:1 verpassten. Schließlich konnte Hertle in der 84. Minute ihren Hattrick vollenden und traf zum verdienten 4:1-Endstand. Zuschauer: 222. (sgwa)

Melanie Bengesser (am Ball) brachte die SGWA mit ihrem vierten Saisontor in Führung. Foto: Lechner

Frauenfußball: Glött/Aislingen überrollt SG Maihingen/Deiningen mit 5:0

SG Glött/Aislingen – SG Maihingen/Deiningen 5:0 (4:0). Der Tabellenführer dominierte über 90 Minuten das Spiel und siegte auch in der Höhe verdient gegen die stark ersatzgeschwächte und angeschlagene SG Maihingen/Deiningen. Bereits mit der ersten Chance des Spiels ging Glött in Führung (5.). Dabei wurde ein Eckball noch abgewehrt, Julia Sailer verwandelte jedoch die erneute Hereingabe aus fünf Metern direkt. Einen Weitschuss aus rund 30 Metern konnte Gäste-Torhüterin Leonie Wassermann noch klären, doch nach einem Abwehrfehler verwandelte Leonie Hedel aus 14 Metern eiskalt (12.). Maihingen/Deiningen agierte zu ungenau im Spielaufbau, sodass die Heimmannschaft nicht weiter gefordert wurde. In der 26. und 31. Spielminute machte Glött/Aislingen mit einem Doppelschlag alles klar und erhöhte auf den Halbzeitstand von 4:0.

In der zweiten Hälfte stand die Defensive der SGMD um Lena Stimpfle und Eva Enßlin deutlich besser. Die Heimmannschaft zeigte sich noch immer überlegen, konnte jedoch nicht in die gefährliche Zone eindringen. Das 5:0 fiel nach einer Standardsituation: Einen Eckball köpfte Sophie Beckert unter die Latte (65.). Die Rieserinnen hatten einen Freistoß von Milena Seitz aus rund 30 Metern, den die Heimkeeperin ohne Probleme klärte. Die einzige richtige Torchance hatte Maihingen/Deiningen in der 82. Minute, als Sophie Beck den Ball aus 16 Metern an den Pfosten setzte. Zuschauer: 50. (sgmd)