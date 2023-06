Sieg im ersten Testspiel für den TSV Nördlingen

Mit 5:2 hat der TSV Nördlingen sein Testspiel in Wörnitzstein gewonnen. Der Bayernligist macht erst in der zweiten Hälfte den Klassenunterschied deutlich.

Das erste Testspiel hat Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen beim zwei Klassen tiefer angesiedelten SV Wörnitzstein-Berg mit 5:2 gewonnen. Dabei fehlten vom Stammpersonal Spieler wie Marc Hertlein, Nico Schmidt, Simon Gruber, Jens Schüler und Alexander Schröter. Neuzugang Rauser konnte gleich sein erstes Tor erzielen.

Die Wörnitzsteiner Gastgeber gingen durch ein Traumtor von Blerand Kurtishaj nach elf Minuten in Führung. Nach einer Ecke setzte der letztjährige Regionalligastammspieler des TSV Rain zur Flanke an, das Ding entwickelte sich aber zum Torschuss und schlug im oberen rechten Winkel ein. Die Gäste waren danach zweifelsohne die bessere Mannschaft, doch der Ausgleich ließ bis zur 43. Minute auf sich warten: Der Dürrenzimmerer Maximilian Beck unterstrich einmal mehr seine Vollstreckerqualitäten. Und in der Nachspielzeit brachte Jonathan Grimm seine Farben erstmals in Führung. „Den musste ich einfach machen“, sagte der Torschütze verschmitzt.

Bayernligist Nördlingen zeigt SVWB in Hälfte zwei die Grenzen auf

Drei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Mirko Puscher von Luka Pesut auf die Reise geschickt wurde und der Elchinger die Kugel zielsicher im langen Eck ablegte. TSV-Neuzugang Paul Rauser hatte nach 55 Minuten einen starken Einstand mit dem Tor zum 1:4 (55.). Schiedsrichter Felix Wagner (SSV Glött) zeigte sofort auf den Punkt, als Blerand Kurtishaj von Luca Lechler getroffen wurde. Michael Knötzinger verkürzte sicher auf 2:4 (66.). Manuel Meyer traf noch den Pfosten (80.) ehe der wieder eingewechselte Grimm in der 84. Minute den 2:5-Endstand markierte.

TSV Nördlingen: Martin (ab 46. Montag); Rauser, Trautwein (ab 46. Pesut), Mayer, Puscher, Grimm (ab 46. Ernst), Beck, Meyer, Brandt (ab 46. Lechler), Taglieber, Badjie (ab 46. Mielich).

