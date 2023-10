Sieg im U19-Spitzenspiel geht an Nördlingen

Fußball A-Jugend Landesliga: Mit 1:0 besiegt der TSV den FC Ismaning. Ein platzierter Schuss von Bastian Thum bringt die Rieser in Führung und zum Sieg.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen hat das Spitzenspiel gegen den FC Ismaning für sich entschieden. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die jungen Rieser mit 1:0 gewannen. Das Tor des Tages erzielte Bastian Thum.

Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf den Spielverlauf und das letztendlich knappe Endergebnis wurde diese Erwartung bestätigt. Die A-Junioren des TSV 1861 Nördlingen fanden schwer in die Partie und so mussten sie eine anfängliche Druckphase der Gäste überstehen. In der 20. Minute konnte Tom Müller einen Querpass der gegnerischen Innenverteidiger abfangen, doch der Torhüter des FC Ismaning, Paul Bachmann, behielt im Eins-gegen-Eins die Oberhand. Diese Chance war der Weckruf für die Hausherren und so konnte die Partie in der Folge ausgeglichen gestaltet werden.

Starke Nördlinger Defensive verteidigt die Führung bis zum Schluss

Kurz vor der Halbzeitpause (45. +2) konnte sich Niklas Rothgang auf der rechten Seite durchsetzen und sah den im Rückraum besser postierten Bastian Thum, der souverän in die linke untere Ecke abschloss und die Anzeigentafel auf 1:0 stellte. Mit einer knappen Führung ging es in die Pause. Durch eine starke Teamleistung in der Defensive blieben Großchancen für den FC Ismaning auch im zweiten Durchgang Mangelware und so war der Halbzeitstand auch das Endergebnis. Am kommenden Sonntag gastiert die U19 des TSV 1861 Nördlingen beim SV Manching. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr. (göt/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Schmid, Rothgang, Wundel (ab 51. Ochs), Truffellini, Thum, Forisch, Siebachmeyer, Dauser, Köninger (ab 79. Bickelbacher), Müller (ab 59. Almuri).