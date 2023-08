Fußball

16:41 Uhr

So bereitet sich die Nördlinger Fußball-U15 auf die Runde vor

Plus Eine überwiegend gute Vorbereitung spielt die U15-Mannschaft von Markus Leister und Fritz Strauß. Die jungen Kicker bewältigen ein wahres Mammutprogramm.

Von Klaus Jais

Im bereits achten Spiel der Vorbereitung auf die neue Saison hat die Fußball-U15 des TSV Nördlingen gegen Schwaben Augsburg die erste Niederlage hinnehmen müssen. Nachdem Lion Gebel in der 20. Minute mit einem Elfmeter die 2:0-Führung für die überlegenen Nördlinger erzielt hatte, kam es zum Bruch im Spiel und die starken Fuggerstädter konnten am Schluss mit 4:2 gewinnen.

Am folgenden Wochenende nahm die Mannschaft der Trainer Markus Leister und Fritz Strauß an einem U16-Turnier des SV Dornach (bei München) teil. Es war ein außergewöhnliches Turnier, denn es begann um 18 Uhr und endete um 1.15 Uhr. Hier belegte der TSV-Nachwuchs den zweiten Platz bei acht Mannschaften. Im Finale gegen Türkgücü München kam es nach einem 1:1 zum Elfmeterschießen, das die Nördlinger mit dem 28. Elfmeter 11:12 verloren. Tags darauf spielten sie etwas müde vom Vortag 0:2 gegen die U15 des VfR Aalen. Die Rieser waren zudem auf zwei Leistungsvergleichen (in Weißenburg und in Gundelfingen) zugegen und gewannen ein Testspiel gegen den ATSV Erlangen mit 4:2.

