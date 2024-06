Fußball

So geht es für Nördlingens meisterhafte U19-Kicker weiter

Landesligaspielleiter Klaus Schmalz überreicht an Niklas Rothgang, Kapitän der U19 des TSV Nördlingen, den Meisterwimpel.

Plus Die Jugendfußballer des TSV steigen als Meister der Landesliga in die Bayernliga auf. Wir werfen einen Blick zurück auf die Saison – und auf das, was kommt.

Von Klaus Jais

In der Prioritätenliste des Bayerischen Fußballverbandes liegt die Junioren-Bayernliga auf Rang vier. Nur die Regionalliga-Herren, die Bayernliga-Herren und die Regionalliga-Frauen sind vor dieser Spielklasse eingestuft. In ebendieser Junioren-Bayernliga (für U19-Junioren) spielt in der kommenden Saison der TSV Nördlingen, der es dort mit Mannschaften wie dem FC Schweinfurt 05, der SpVgg Bayreuth und dem SV Wacker Burghausen zu tun haben wird.

Der TSV ist nicht das erste Mal in der höchsten bayerischen A-Jugendliga vertreten: Von 1974 bis 1976, von 1982 bis 1984, von 1987 bis 1994, von 1996 bis 2000, von 2001 bis 2002, von 2006 bis 2008 und zuletzt von 2015 bis 2017 spielten die Rieser bereits in der Bayernliga. Trainer der Teams waren Norbert Krause, Norbert Miesbauer, Hans Wenninger, Manfred Dinkelmeier, Jochen Haberle, Alfred Rieß, Karl-Heinz Schüler, Arnold Hanschek, Karl Schreitmüller und Andreas Schröter.

