So ist die Lage für Marktoffingen und Reimlingen vor dem Kreisliga-Start

In der Relegation jubelte der FSV Marktoffingen (links), Reimlingen schaffte den Aufstieg nicht. Jetzt steht für beide Teams der Start in die Kreisliga-Saison bevor.

Plus Marktoffingen und Reimlingen gehen mit neuen Trainern in die Kreisliga-Saison, die Ziele könnten unterschiedlicher kaum sein. Der FSV hat Probleme in der Kaderbreite.

Die Relegation. Des einen Leid ist des anderen Freund. Für die einen ist es die Strafe für eine gute Saison, für den anderen die Rettung nach einer schlechten. Klar, das System ist in den Amateurligen ein anderes als im Profifußball, doch die Diskussion ist dieselbe. Nur ein Punkt hatte dem FSV Reimlingen im Vorjahr gefehlt, um direkt in die Bezirksliga Nord aufzusteigen. Doch weil er fehlte, musste man nachsitzen, drei Siege hätte es in der Relegation gebraucht. Das Gegenteil stellte der FSV Marktoffingen dar, einen Punkt vor dem direkten Abstiegsplatz profitierten die Rieser von der Relegation, in der man mit einem klaren Sieg gegen Reisenburg die Klasse hielt. Wie stehen die beiden Teams vor Saisonbeginn da?

Bei jener Partie gegen Reisenburg saß Marktoffingens neuer Übungsleiter bereits auf der Trainerbank, wobei neu in diesem Fall ein komplett falsches Wort ist. Klaus Kirchenbaur ist sozusagen der Feuerwehrmann beim FSV, er selbst sagt: „Immer, wenn es gebrannt hat, bin ich eingesprungen.“ So auch kurz vor Ende der Vorsaison, als sich sein Vorgänger Martin Klaus aufgrund einer Operation abmeldete. Es sei das sechste oder siebte Mal, bei dem er aushelfe, genau weiß er es selbst nicht. Eines weiß Kirchenbaur jedoch, zum dritten Mal übernimmt er das Amt nun fest.

