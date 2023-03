So sind die jüngsten Vorbereitungsspiele der Rieser Vereine gelaufen

Plus Die Rieser Fußballvereine haben weiter fleißig Testspiele absolviert. Unter anderem zeigen Wechingen, Deiningen und Oettingen eine gute Frühform.

Vergangene Woche haben einige Vorbereitungsspiele der Rieser Fußballvereine stattgefunden. Mehrere Teams haben dabei teils hohe Siege erzielt und können zuversichtlich dem 26. März entgegengehen, an dem die restliche Rückrunde für die Spielklassen von der Kreisliga bis zur B-Klasse wieder beginnt.