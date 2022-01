SpVgg Deiningen sucht neuen Trainer

Zusammenarbeit mit Dieter Jackwerth endet im Sommer. Der Coach ist enttäuscht.

Die Wege des Fußball-Kreisklassisten SpVgg Deiningen und Trainer Dieter Jackwerth (55) trennen sich nach dieser Saison. „Ja, wir haben mit Dieter nicht verlängert. Grundsätzlich möchten wir uns bei ihm für die gute Zusammenarbeit bedanken. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga hat er die Mannschaft sehr gut wieder aufgebaut und stabilisiert. Viele junge Spieler haben sich bei ihm gut entwickelt. Dennoch haben wir entschieden, nach drei Jahren mit Dieter einen anderen Weg einzuschlagen“, sagt Manuel Seefried, der Abteilungsleiter bei der SpVgg.

„Ich bin doch etwas enttäuscht, weil ich viel Zeit investiert habe und die Mannschaft sich noch weiterentwickeln kann. Ich find es schade, ich hätte gerne weitergemacht. Junge Spieler wie Simon Bühlmeier, Jan Meyr, Jens Rehklau und Florian Fuchs wurden von mir eingebaut, auch zwischen der ersten und zweiten Mannschaft passt es“, erklärt Jackwerth, der in der Frühjahrsrunde noch das Beste aus der Saison machen will und mit der zweiten Mannschaft den Meistertitel in der Reserverunde feiern möchte. Wer wird Nachfolger von Jackwerth, der seit 2019 Trainer der SpVgg ist, aber wegen Corona letztlich doch nur zwei Saisonen am Ruder war? „Wir befinden uns momentan noch in Gesprächen mit Trainerkandidaten“, sagt Abteilungsleiter Seefried zur offenen Personalie. Und Jackwerth meint über seine Zukunft: „ Ich bin offen für einen neuen Verein, es sollte aber eine sportlich reizvolle Aufgabe sein.“ (jais)