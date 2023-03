SpVgg Deiningen zieht ins Toto-Pokal-Finale ein

Plus Ein knappes 1:0 reicht den Rieser Fußballern gegen den SV Ehingen-Ortlfingen. Die größere Effizienz verhilft zum Sieg. Im Endspiel wartet der VfR Jettingen.

Einen wahren Pokalfight haben 300 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Halbfinalspiel des Toto-Pokals auf Kreisebene zwischen der SpVgg Deiningen und dem SV Ehingen-Ortlfingen erlebt. Am Ende hatten die Rieser das glücklichere Ende für sich und gewannen durch das einzige Tor von Florian Preiß in der 82. Minute mit 1:0.

In der gesamten ersten Halbzeit waren die gleichklassigen Gäste besser im Spiel und dem Führungstor näher. Bei den Riesern war vieles Stückwerk, selten gelangen Kombinationen über mehrere Stationen. Anders der SVE/O, als Christoph Besser nach einer Kombination über Michael Kottmair und Marco Aust aus bester Position vorbei köpfte. Als nicht elfmeterwürdig wertete Schiedsrichter Markus Bauer (Munzinger SV) eine Attacke von Torwart Stefan Hahn gegen Christian Birthelmer und nach einem fatalen Querpass von Simon Bühlmeier konnten die Gäste mit diesem Geschenk nichts anfangen.

Wenig Chancen für die Deininger Heimmannschaft

Die Gastgeber dagegen kamen zu keiner klaren Gelegenheit. Dieses Chancenplus der Gäste setzte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte fort: Der lauffreudige Christoph Besser war schneller am Ball als Bühlmeier und Torwart Hahn, doch sein Schuss rollte knapp am Pfosten vorbei. Zehn Minuten später eine identische Szene, diesmal war Besser vor Fabian Chlebisz am Leder – aber wieder flog das Spielgerät um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Auf der anderen Seite gingen Fabian Chlebisz und Andreas Behringer beide nach dem Ball, für Behringer war nach dieser Szene das Spiel verletzungsbedingt beendet (57.). Ein Schuss von David Chlebisz wurde von Thomas Hirschbeck geblockt (59.) und ein Schuss von Michael Jais wurde eine Beute des Torwarts (63.). In dem hochinteressanten, spannenden Match auf Augenhöhe kam schließlich in der 82. Minute der entscheidende Moment: Florian Preiß zog mit rechts von der Strafraumkante ab und der Ball schlug unhaltbar für Torwart Julian Grohall ein.

SpVgg Deiningen übersteht heiße Schlussphase im Toto-Pokal-Halbfinale

Danach folgte ein stürmisches Anrennen der Gäste, doch Abwehrchef Sascha Hof sorgte im Verbund mit seinen Nebenleuten dafür, dass hochkarätige Chancen ausblieben. In der sechsminütigen Nachspielzeit fiel beinahe das 2:0, doch der eingewechselte Dominik Lemmermeyer scheitert an Torwart Grohall. Ebenfalls in der Nachspielzeit kassierte Gästespieler Simon Berchtenbreiter noch eine Zeitstrafe. Daneben gab es insgesamt drei gelbe Karten, zwei davon für die Rieser, die nun im Endspiel (vermutlich am 1. Mai) auf den VfR Jettingen treffen.

SpVgg Deiningen: Hahn; Bosch (ab 58. Tim Betzler), Meyr (ab 58. Hof), Fabian Chlebisz, Philipp Betzler, Kaiser, Welchner (ab 70. Lemmermeyer), David Chlebisz, Preiß (ab 86. Löflad), Bühlmeier, Jais (ab 65. Jackwerth).

Im Vorspiel standen sich die Reserven beider Teams gegenüber; hier gewann die SpVgg Deiningen 5:0. Die Tore erzielten Pascal Jackwerth, Marco Reiner (beide 2) und Luca Wenzel.