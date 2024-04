Fußball

19:00 Uhr

SpVgg Ederheim steht kurz vor der Krönung

Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Eintracht T.R.B. (links in Blau: Fabian Böswald) die Meisterfeier der SpVgg Ederheim um Liga-Toptorjäger Michael Brenner (rechts) noch verzögern kann.

Plus Fußballspiel der Woche: Die SpVgg Ederheim kann bereits am Sonntag Meister der A-Klasse Nord werden, Gegner Eintracht T.R.B. schielt aber noch auf die Relegation.

Von Nico Lutz

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die SpVgg Ederheim die Korken knallen lassen kann. Ihre zweite Spielzeit in der ansonsten recht ausgeglichenen Fußball-A-Klasse Nord hätte dominanter kaum sein können. Nach 19 Partien sind 52 Punkte auf dem Konto der Rieser, die nur ein einziges Spiel verloren und 18 Zähler Vorsprung auf den zweiten Platz haben, auch das Torverhältnis von 76:8 spricht Bände. Bereits sieben Spiele vor Ende der Saison ist der Schampus in Ederheim kaltgestellt, denn schon am Sonntag könnte es mit dem vorzeitigen Meisterstück klappen.

Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg gegen Eintracht T.R.B., außerdem dürfen der SC Nähermemmingen-Baldingen und der SV Wechingen nicht gewinnen. Die Vorbereitungen auf dieses Szenario sind bereits getroffen, wie Abteilungsleiter und Spieler Markus Zöllner bestätigt: „Wir sind bereit. Es war unser Wunsch, den Aufstieg zu schaffen, wir freuen uns natürlich riesig.“ Besonders nützlich für die Feierlichkeiten sind die gewonnenen Kisten Bier aus der Aktion Weiße Weste Donau-Ries, die SpVgg hielt nämlich elfmal die Null. „Nach der Saison wird es eine Abschlussfeier mit Fans und Sponsoren geben, als Dankeschön für die Unterstützung“, so Zöllner.

