Fußball

vor 17 Min.

SpVgg Minderoffingen schafft den Aufstieg in die Kreisklasse

Plus Die SpVgg Minderoffingen setzt sich in der Relegation gegen den TSV Wittislingen durch.

Von Klaus Jais

Nach neun Jahren in der A-Klasse hat die SpVgg Minderoffingen den Aufstieg in die Kreisklasse erreicht. Auch das zweite Relegationsspiel gewannen die Schützlinge des scheidenden Trainers Stefan Kawan mit 2:1. Der Sieg über den TSV Wittislingen vor 490 Zuschauerinnen und Zuschauern bei leichtem Regen in Bissingen war vollauf verdient, die Rieser hatten die Mehrzahl an Torgelegenheiten.

