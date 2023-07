Starke Teamleistung: TSV Nördlingen erringt ersten Sieg

Plus Der TSV Nördlingen erarbeitet sich mit dem nötigen Spielglück einen 4:1-Sieg gegen Dachau. Wie das Fazit von Trainer Karl Schreitmüller ausfällt.

Zwei Spieltage hatte der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen die rote Laterne inne, doch nach dem 4:1-Sieg beim TSV Dachau 1865 konnten die Rieser die Oberbayern sogar in der Tabelle hinter sich lassen. Mit zwei Toren setzte sich Alexander Schröter an die Spitze der Torjägerliste der Liga, die er mit insgesamt vier Treffern anführt. Die weiteren Tore erzielten Paul Rauser und Simon Gruber.

Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller war gezwungen, die Startelf vom verlorenen Spiel gegen Gundelfingen umzubauen: Für den grippekranken Jonathan Grimm rückte Marc Hertlein in die Startelf. Bereits nach sechs Minuten gingen die Platzherren in Führung als Anthony Manuba nicht energisch genug angegriffen wurde und sein noch abgefälschter Flachschuss zum 1:0 einschlug. Außerdem war ein Freistoß von Sebastiano Nappo nicht ungefährlich und auch Nickoy Ricter unterstrich seinen Anspruch auf die Startelf.