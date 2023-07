SV Holzkirchen macht sich fit für die Bezirksliga

Plus Der Aufsteiger SV Holzkirchen hat mit der Vorbereitung auf die Saison begonnen. Wie die Personalsituation aussieht und welche Testspiele anstehen.

Der Neu-Bezirksligist SV Holzkirchen befindet sich wieder im Training für die am 23. Juli beginnende Saison. Die Rieser starten dabei voraussichtlich mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger SSV Glött.

Beim Trainingsauftakt fehlten noch einige Akteure: Torwart Marcel Randi pausierte noch wegen einer Antibiotika-Einnahme, Daniel Kienle hatte eine Sommergrippe erwischt, Jannik Beck macht der erlittene Kreuzbandriss noch zu schaffen, und auch Tuncay Havur ist noch nicht im Mannschaftstraining, sondern bestreitet Ausdauerläufe. Trainer Philipp Buser kann auf die gleichen Spieler der Meistersaison in der Kreisliga zurückgreifen. „Wir hatten Kontakt mit drei möglichen Neuzugängen, doch alle sagten ab, weil sie sich für einen anderen Verein entschieden oder aber beim bisherigen Verein blieben“, berichtet Buser. Sein Namenskollege Joshua Buser hat den SVH verlassen und sich der SpVgg Ederheim angeschlossen. Der 21-Jährige spielte überwiegend in der zweiten SVH-Mannschaft.