SV Schwörsheim/Munningen kommt in Hoppingen nur zu einem 0:0

Plus Fußball A-Klasse Nord: Der BC Huisheim dreht die Partie gegen den SV Wörnitzstein-Berg II. Die SpVgg Ederheim und die SG Birkhausen/Munzingen stehen ganz oben.

Schon wieder ein Wechsel an der Tabellenspitze: Nachdem Spitzenreiter Wechingen nach einer Spielverlegung pausierte, übernahm die Spielgemeinschaft Birkhausen/Munzingen durch einen 2:1-Sieg beim SV Otting die Tabellenführung, punktgleich mit Ederheim. Der BC Huisheim behielt gegen Wörnitzstein-Berg II die Oberhand (3:1). Wallerstein musste in Ederheim eine 0:3-Niederlage hinnehmen. (bih)

SG Großsorheim/Hoppingen – SV Schwörsheim/Munningen 0:0. Keine der beiden Mannschaften vermochte sich entscheidend durchzusetzen, obwohl sich vor beiden Toren Möglichkeiten boten. Für die Hausherren, die bislang nur einmal in dieser Saison als Sieger den Platz verließen, war das 0:0 ein respektables Ergebnis. Zuschauer: 100. (bih)