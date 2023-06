Testspiel zu ungewohnter Zeit für den TSV Nördlingen

Mittags um 12 Uhr empfängt der TSV Nördlingen den TSV Kornburg im Rieser Sportpark. Es dürfte die erste richtige Prüfung dieser Vorbereitungsphase werden.

Zu ungewohnter Zeit bestreitet Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen sein erstes Vorbereitungsspiel vor heimischem Publikum: An diesem Samstag um 12 Uhr gibt der TSV Kornburg (Bayernliga Nord) seine Visitenkarte im Rieser Sportpark ab.

Trainer der Nürnberger Stadtteilmannschaft ist Hendrik Baumgart, der die Gäste 2019 in der Landesliga übernahm und 2022 in die Bayernliga führte. Zuvor war Baumgart Trainer beim SV Seligenporten und beim SC Eltersdorf (beide Bayernliga). In der zurückliegenden Saison belegte Kornburg den achten Platz. Sebastian Schulik war mit elf Toren der erfolgreichste Torschütze; der 36-Jährige verließ den Verein aber in Richtung VfB Straubing.

Wichtige Spieler stehen bei Nördlingen wieder auf dem Platz

Beim TSV Nördlingen werden in der Vorbereitungsphase erstmals Simon Gruber, Nico Schmidt und Marc Hertlein in der Anfangself stehen. Gruber spielte bei der 1:2-Niederlage der U23 gegen Dinkelsbühl in der zweiten Halbzeit. Eine gute Rolle spielte bislang der 19-jährige Neuzugang Paul Rauser; mit ihm ist auch gegen Kornburg in der Startelf zu rechnen. Noch jünger als Rauser, aber ebenfalls Jahrgang 2004, sind nur Torwart Jonas Bonn und Luca Lechler. Nach dem Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg und dem Landesligisten TSV Aindling ist der TSV Kornburg der erste Vorbereitungsgegner auf Augenhöhe.

