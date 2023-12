Thorsten Lindner übernimmt nächste Saison den SC Polsingen

Der Munninger wird Christoph Wimmer als Trainer beim fränkischen Kreisklasse-Verein ablösen. Mit ihm will der SCP weiter stark auf die eigene Jugend setzen.

Nach sechs Jahren im Amt hört der aktuelle Trainer des SC Polsingen, Christoph Wimmer (37), auf eigenen Wunsch im Sommer auf. Neuer Trainer beim SCP wird Thorsten Lindner aus Munningen. Der 36-Jährige war zuletzt Trainer des SV Schwörsheim und davor als Spieler beim TSV Oettingen aktiv. Damit endet beim SC Polsingen im Sommer eine kleine Ära.

Wimmer hatte den Verein 2022 in die Kreisliga geführt und damit seinen größten Trainererfolg gefeiert. Nach dem Abstieg in die Kreisklasse 2023 liegt Polsingen aktuell auf einem sehr guten zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse West (Kreis Neumarkt/Jura). „Es waren sechs wunderschöne Jahre mit vielen tollen Erinnerungen. Der Kreisliga-Aufstieg war natürlich der sportliche Höhepunkt und für alle im Verein ein unvergessliches Erlebnis. Aber nun ist es Zeit für Veränderungen auf beiden Seiten“, sagt Wimmer.

Lindner soll in Polsingen weiter auf eigene Jugendspieler setzen

SCP-Vorsitzender Andreas Ammon spricht in höchsten Tönen vom scheidenden Coach: „Wir danken Christoph Wimmer von ganzem Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und seine klasse Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Mit Thorsten Lindner haben wir ab der neuen Saison einen sehr motivierten Trainer, der unseren Wunschvorstellungen hundertprozentig entspricht. Zusammen mit ihm wollen wir unseren Weg als Sportverein, der vor allem auf Spieler aus der eigenen Jugend baut, konsequent weitergehen.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch