Fußball

vor 49 Min.

Topspiel in der Bayernliga Süd: Landsberg empfängt Nördlingen

Nördlingens Julian Brandt (in Grün) und seine Mitspieler wollen ihren Hinspiel-Erfolg gegen den TSV Landsberg am Samstag möglichst wiederholen, doch leicht wird das nicht.

Plus Fußball Bayernliga: Beim Tabellenführer TSV Landsberg will der TSV Nördlingen seinen Lauf fortsetzen, muss dabei aber auf Schlüsselspieler verzichten.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Es dürfte der Höhepunkt der bisherigen Saison gewesen sein: das Hinspiel des TSV Nördlingen gegen Aufstiegsfavorit Landsberg im Gerd-Müller-Stadion. Vor über 800 Zuschauerinnen und Zuschauern sorgte Nördlingen mit einem furiosen 3:0-Erfolg für eine faustdicke Überraschung und surfte in der Folge regelrecht auf der Erfolgswelle. Inzwischen sind die Rieser auf Platz vier angekommen und nur noch sechs Punkte vom TSV Landsberg entfernt, sodass die zweite Begegnung der beiden Teams als Spitzenspiel ein noch größeres Fußballfest werden dürfte. Anpfiff ist an diesem Samstag um 14 Uhr in Landsberg.

Nach vier Siegen in Folge musste die Mannschaft aus dem gleichnamigen Landkreis zuletzt gegen Türkspor Augsburg eine 0:1-Niederlage hinnehmen, wodurch sich Schwaben Augsburg, die selbst nur ein Unentschieden holten, zumindest vorübergehend die Tabellenspitze gekrallt hat. Die beiden Teams stehen bei jeweils 43 Zählern, Landsberg hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Schwaben Augsburg trifft parallel zur TSV-Partie im zweiten Gipfeltreffen auf den drittplatzierten SV Heimstetten. Weil auch ebendieser SV Heimstetten am vergangenen Wochenende gegen die Junglöwen verlor, sind die Abstände zur Spitzengruppe der Bayernliga Süd etwas kleiner geworden, Hauptprofiteur davon ist der TSV Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen