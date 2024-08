Alerheim und Maihingen ziehen in Toto-Pokal-Halbfinale ein

Die beiden Fußball-Kreisligisten SG Alerheim und FC Maihingen sind die letzten verbliebenen Rieser Mannschaften im laufenden Wettbewerb des Toto-Pokals auf Kreisebene. Die beiden noch festzulegenden Halbfinalpaarungen finden erst nächstes Jahr statt.

Die SG Alerheim geriet gegen den SV Ehingen-Ortlfingen nach sechs Minuten in Rückstand. Christian Birthelmer war der Torschütze. Es ging mit 1:1 in die Kabinen, weil dem eingewechselten Tobias Stelzle nach Zuspiel von Sebastian Hertle fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich gelang. 13 Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Lars Rau die Rieser erstmals in Führung brachte. Er profitierte von einem Steckpass von Florian Veit und behielt allein vor Torwart Robin Eibeck die Nerven. Im weiteren Verlauf war der Ausgleich möglich, doch SGA-Torwart Samuel Hertle zeigte einige Paraden.

Fußball-Toto-Pokal: Riesderby Reimlingen gegen Maihingen endet 0:4

Im Riesderby zwischen dem FSV Reimlingen und dem FC Maihingen hatten die Gäste die erste Chance, doch der Kopfball von Raphael Stimpfle flog knapp vorbei (2.). Die erste FSV-Chance ließ bis zur 17. Minute auf sich warten: Der Schuss von Dominik Kohnle wurde eine Beute von Torwart Martin Fischer. In der 33. Minute vergab Kohnle einen Strafstoß, nachdem er selbst gefoult worden war, FCM-Keeper Fischer parierte stark. 65 Minuten waren gespielt, als der eingewechselte Aaron Stimpfle den FCM nach einer Ecke zum 0:1 einköpfte. Fünf Minuten später kassierte FSV-Neuzugang David Fuchs eine Zeitstrafe. Die Nordrieser nutzten die Überzahl durch einen Doppelschlag aus: Dominik Göck musste den Ball zum 0:2 nur über die Linie schieben (76.) und Andreas Haas sorgte mit einem schönen Schlenzer ins Eck zum 0:3 für die Vorentscheidung (77.). In der 84. Minute stellte Max Thum den 0:4-Endstand her.

Außerdem verlor der SV Mindelzell gegen den TSV Ziemetshausen mit 0:3. Das vierte Viertelfinalspiel zwischen dem SV Waldstetten und dem VfR Jettingen findet erst am Dienstag, 10. September, statt.