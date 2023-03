Toto-Pokal: Schafft es die SpVgg Deiningen ins Finale?

Plus Für die SpVgg Deiningen steht vor dem Punktspielstart noch das Toto-Pokal-Halbfinale an. Gegen Ehingen-Ortlfingen wollen die Rieser das Endspiel-Ticket lösen.

Das zweite Halbfinale im Toto-Pokal 2022/2023 auf Ebene des Fußballkreises Donau steht an diesem Sonntag auf dem Programm. Die SpVgg Deiningen (Kreisklasse Nord I) empfängt dabei den SV Ehingen-Ortlfingen (Kreisklasse Nord II). Das andere Halbfinale wurde bereits im September vergangenen Jahres ausgetragen: Der VfR Jettingen gewann beim FC Günzburg 5:1. Schiedsrichter wird Markus Bauer vom Munzinger SV sein. Die zweiten Mannschaften der beiden Vereine bestreiten ab 13.15 Uhr das Vorspiel. Die Gäste haben sich mit zwei Omnibussen angekündigt.