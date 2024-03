Fußball

17:30 Uhr

Trotz 0:4-Klatsche: Nördlingen fährt ohne Druck zu den Junglöwen

Wieder stabiler als beim 0:4 vorige Woche will sich die Abwehr des TSV Nördlingen präsentieren. Von links in Grün: Jonathan Grimm, Luca Trautwein, Paul Rauser, Mario Taglieber und Jens Schüler. Im weißen Trikot Roman Prokoph vom Kirchheimer SC.

Plus Fußball-Bayernliga: Die TSV-Elf hat eine gute Bilanz bei 1860, der Gegner hingegen richtig Druck. Warum der jüngste Misserfolg die Nördlinger unbeeindruckt lässt.

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen spielt an diesem Samstag um 14 Uhr beim TSV 1860 München II. Der braucht nach drei Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis, doch ob das gegen den TSV 1861 Nördlingen gelingt, ist zu bezweifeln, denn die Rieser gewannen immerhin drei der letzten fünf Begegnungen.

Während der Winterpause wurde bei den Löwen der eigene U19-Spieler Marc Zimmermann zu den Aktiven befördert, außerdem schloss sich Brahim Moumou (Dunajska Streda/Slowakei) den 60ern an. Als Abgänge wurden Mason Judge (zum SV Horn) und Lorenz Knöferl ( TSV Landsberg) gemeldet. Die Gastgeber führen die Heimtabelle der Bayernliga an: 32 ihrer 40 Punkte haben die Münchner zu Hause in Gilching ergattert und in den bisher 13 Heimspielen nur eines verloren, nämlich erst am 9. März gegen den TSV Landsberg (1:4).

