Fußball

vor 9 Min.

TSV-Frauen sind noch ohne Niederlage in der Bezirksliga

Plus Die Spielerinnen des TSV Nördlingen holen nach zweimaligem Rückstand noch ein 2:2 gegen die SG Glött/Aislingen. Die Reimlingerinnen verlieren hoch.

Artikel anhören Shape

Nach einem spielfreien Wochenende empfingen die Fußball-Frauen des TSV 1861 Nördlingen die (SG) SSV Glött/SV Aislingen. Die Reimlinger Damen waren in Sielenbach zu Gast und mussten eine hohe Niederlage hinnehmen. Die SG Wechingen/SV Alerheim kann dagegen einen verdienten Sieg einfahren.

TSV Nördlingen – SG Glött/Aislingen: 2:2 (1:1). In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste durch präzisere Pässe, mehr Laufbereitschaft und entschlossenerem Torabschluss. Eine Ecke, die aufgrund von Unstimmigkeiten in der letzten Kette nicht geklärt wurde, brachte die Gäste in der 26. Minute durch Theresa Deininger in Führung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .