TSV Nördlingen darf nach Sieg im fernen Kirchanschöring weiter träumen

Plus Fußball-Bayernliga: Mit dem 2:0-Erfolg bleiben die ambitionierten Rieser in Reichweite der vorderen Ränge. Ein Debütant steuert ein Tor zum Auswärtssieg bei.

Die weite Anfahrt hat sich gelohnt: Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen gewinnt durchaus verdient beim SV Kirchanschöring mit 2:0 (0:0) durch die Tore von Simon Gruber (66.) und Luis Schüler (74.). Es war im 15. Auswärtsspiel der Rieser bereits der achte Auswärtssieg. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die mehr als 33 Auswärtstore erzielt hat. Mit dem Sieg bleiben die Nördlinger im Rennen um die Plätze ganz vorne, sechs Punkte sind es zum Relegationsrang zwei, sieben zur Tabellenspitze.

Gegenüber der Vorwoche, dem 1:1 gegen Erlbach, war TSV-Trainer Karl Schreitmüller zu zwei Änderungen in der Startelf gezwungen: Für den rotgesperrten Nico Schmidt und den erkrankten Sasa Maksimovic spielten Felix Käser und Manuel Meyer von Beginn an. Da auch Jonathan Grimm, Luka Pesut, Daniel Ernst, Sainey Badjie und Marc Hertlein aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung standen, standen die beiden U23-Spieler Luis Schüler und Jan Mielich im Aufgebot. Trotz der massiven Personalveränderungen war kein Leistungsabfall feststellbar.