TSV Nördlingen empfängt zum Hinrunden-Abschluss ein Schwergewicht

Fußball Bayernliga: Mit Heimstetten treffen die Rieser auf ein starkes Team mit unerwartetem Starspieler. Nördlingen hält trotzdem einige Trümpfe in der Hand.

Zum Abschluss der Hinrunde hat es der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen am Samstag, um 15.30 Uhr im Gerd-Müller-Stadion, mit einem Schwergewicht zu tun. Zu Gast ist der SV Heimstetten, der von 2012 bis 2015 und dann wieder von 2018 bis 2023 der Regionalliga angehörte.

Der SV Heimstetten (Landkreis München) belegt den dritten Platz mit 32 Punkten. Der TSV Nördlingen ist aktuell Achter mit 27 Punkten. Von den 32 erreichten Punkten haben die Oberbayern auf eigenem Gelände 24 (!) errungen. Es wurden alle bisherigen acht Heimspiele gewonnen. Doch nur acht Punkte stammen von Auswärtsspielen. Damit ist der SV Heimstetten die beste Heimmannschaft der Liga. Die Torverhältnisse der beiden Mannschaften sind fast identisch. Heimstetten hat 28:18 Tore, der TSV 29:21. Von den jüngsten zwölf Spielen hat der SVH nur ein einziges verloren, nämlich in Gundelfingen. Der TSV Nördlingen belegt in der Fairnesswertung mit 30 gelben Karten und einer roten Karte einen erfreulichen dritten Platz, die Gäste liegen mit 40 gelben, einer gelb roten und einer roten Karte auf Platz zwölf. Die 28 erzielten Tore verteilen sich auf elf verschiedene Spieler. Die Liste wird angeführt vom 25-jährigen Türken Kubilay Celik mit acht Treffern, gefolgt von Lukas Riglewski (29) mit fünf Treffern.

Heimstettens Trainer hat schon bei den Bayern Erfahrung gesammelt

Trainer ist Roman Langer, der von 2016 bis 2019 Co-Trainer der Frauen-Bundesligamannschaft des FC Bayern München war. Bei der Niederlage des SVH am 13. Spieltag beim FC Gundelfingen kam es zu einem überraschenden Comeback, denn es kam Florian Pflügler als Einwechselspieler für den SVH zum Einsatz. Der 31-jährige Innenverteidiger, der während seiner Laufbahn unter anderem auch 30-mal in der 3. Liga auf dem Platz stand, hatte bereits im Jahr 2019 seine Fußballschuhe eigentlich an den Nagel gehängt. Jetzt – mehr als vier Jahre später – will es der Sohn von 1990-Weltmeister Hans Pflügler aber noch einmal wissen. Vergangene Woche beim 2:1-Sieg über Türkspor Augsburg hatte er sein Startelf-Debüt. Dabei zeigte er, was für eine Verstärkung er für den SVH sein kann – mit seiner Präsenz, mit seiner Zweikampfstärke und mit seinen Anweisungen für die jüngeren Nebenleute.

Nördlingens Abteilungsleiter Andreas Langer sagt zur anstehenden Aufgabe: „Der Regionalliga-Absteiger aus Heimstetten hat sich nun in der Bayernliga Süd gut zurechtgefunden und liegt nur einen Zähler hinter dem zweiten Platz. Somit werden die Gäste alles daransetzen, um weiterhin die Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen zu halten. Mit nur zwei Niederlagen in 16 Partien weisen die Gäste hier die beste Statistik in der Bayernliga auf. Es wird also heute wiederum auf viele Kleinigkeiten ankommen, um erneut gegen eine Top-Mannschaft im Gerd-Müller-Stadion bestehen zu können.“

Nördlingens Trainer hat seinen Matchplan längst in der Tasche

Der SV Heimstetten gehört zu den wenigen Vereinen in der Bayernliga, die sich noch an der Live-Übertragung von sporttotal.tv beteiligen und wo es dann entsprechendes Videomaterial gibt. TSV-Trainer Karl Schreitmüller hat sich einige Spiele angeschaut und fasst seine Eindrücke zusammen: „Es ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die auch Tore machen kann. Sie haben mit dem Kubilay Celik einen richtig guten Stürmer, auf den man unbedingt aufpassen muss, und der offensive Mittelfeldspieler Riglewski ist immer für Tore gut. Sie haben unzählige Freistoßvarianten auf Lager. Sie stehen zu Recht da oben. Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Sie stehen hinten gut und vorne können sie Tore machen.“

Bange ist dem TSV-Trainer aber nicht: „Wir haben keine Angst und werden versuchen, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Wir werden uns taktisch verändern, wir haben im Training darauf hingearbeitet. Ich habe meinen Matchplan gegen Heimstetten schon längere Zeit im Kopf und ähnlich verhält es sich beim Spiel in einer Woche gegen Pipinsried.“ Abteilungsleiter Langer ergänzt: „Es zeichnet die Mannschaft derzeit aus, dass alle Akteure auf dem Platz ihre Leistung abrufen. Fällt jemand verletzt, beruflich oder arbeitsbedingt aus, so steht der nächste Kaderspieler bereit und hilft dem Team weiter. Und viele Akteure scheuen auch nicht die Doppelbelastung, in der U23 zu spielen, um Spielpraxis zu erhalten und der Mannschaft weiterzuhelfen. Hier möchte ich mich bei all diesen Spielern ausdrücklich bedanken, dies spricht für die große Charakterstärke und den sehr guten Zusammenhalt beim TSV 1861 Nördlingen!“

TSV-Team ist so gut wie vollzählig

Zum Personal: Jakob Mayer steht Nördlingen wieder zur Verfügung, auch Jonathan Grimm hat zwar die ganze Woche nicht trainieren können, hat aber am Samstag frei. Simon Gruber hat mit leichtem Lauftraining begonnen, er ist aber noch keine Option für Samstag. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen auch unsere Akzente setzen. Wir haben die letzten drei Heimspiele gewonnen und wollen dranbleiben“, sagt der TSV-Trainer abschließend. Langer meint noch: „Außerdem kann und wird die Qualität, welche von der Bank eingewechselt werden wird, ausschlaggebend für den Spielausgang sein. Somit bleibt für Karl Schreitmüller die Qual der Wahl bei der Aufstellung der Startformation.“