Fußball

vor 21 Min.

TSV Nördlingen geht mit Niederlage in die Winterpause

Plus Gegen auswärtsstarke Memminger nutzt der TSV Nördlingen seine Chancen nicht. In der zweiten Halbzeit geben die Rieser das Spiel in vier Minuten aus der Hand.

Von Klaus Jais

Der TSV 1861 Nördlingen geht als Tabellenzwölfter mit 27 Punkten und 38:44 Toren in die Winterpause. Im letzten Spiel dieses Jahres unterlagen die Rieser dem Regionalligaabsteiger und aktuellen Tabellenzweiten FC Memmingen mit 0:2 (0:0). Schiedsrichter Hannes Hemrich (Gruppe Main Spessart) pfiff unauffällig.

