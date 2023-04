TSV Nördlingen: Jürgen Schill ist jetzt der Mann mit dem Medizinkoffer

Jürgen Schill ist neuer medizinischer Betreuer bei den Bayernliga-Fußballern des TSV Nördlingen. Trainer Schreitmüller hält große Stücke auf den 74-Jährigen.

Bei den Fußballern des TSV Nördlingen ist auch der "Medizinmann" ein wichtiger Teil der Mannschaft. Er sorgt dafür, dass es der Mannschaft an nichts fehlt und dass sich das Team auf den Fußball konzentrieren kann. Er wird als gute Seele, aber auch als unverzichtbar bezeichnet. Er steht selbst nur ungern im Rampenlicht, er will einfach nur seinen Job machen und seiner Mannschaft so helfen. Sein Name: Jürgen Schill. Sein Verein: TSV Nördlingen. Sein Job: medizinischer Betreuer. Sein Antrieb: Spaß haben und die Mannschaft nach Kräften unterstützen.

Der bisherige Physiotherapeut Jan Beumer war seit Saisonbeginn 2018/19 bei nahezu jedem Heimspiel, aber ebenso bei vielen Auswärtsspielen dabei und auch während der Woche war er einmal vor Ort im Rieser Sportpark. Beumer hatte schon von Juli 2011 bis Oktober 2014 als Physiotherapeut beim TSV gewirkt.

"Jürgen ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Team. Gerade die physische Optimierung wird von allen Trainern unterstützt und hochgeschätzt. Gerade die Behandlung nach Beschwerden und den Funktions-, Bewegungs- beziehungsweise Aktivitätseinschränkungen ist für den Bayernliga-Leistungsbereich unabdingbar", sagt Cheftrainer Karl Schreitmüller, der die Arbeit des 74-jährigen medizinischen Betreuers zu schätzen weiß.

Nördlingens medizinischer Betreuer Schill sieht seinen Job als Berufung

"Es macht Spaß, den Jungs zu helfen, für mich ist es Berufung und keine Arbeit." Der Rettungssanitäter hat natürlich auch für die Spieler immer ein offenes Ohr, Verschwiegenheit ist eine Selbstverständlichkeit. Details nennt er nicht, die bleiben in der Kabine. Schill wohnt in Pflaumloch und war schon bei vielen Vereinen (beispielsweise VfR Aalen, SF Dorfmerkingen, Röttingen/Oberdorf/Aufhausen) als medizinischer Betreuer aktiv. Gearbeitet hat er im Krankenhaus Bopfingen in der Röntgenabteilung und da blieb der Kontakt zum weithin bekannten Chirurgen Dr. Hans Pässler nicht aus, der von 1978 bis 1992 Ärztlicher Direktor des Kreiskrankenhauses Bopfingen war. Pässler starb vor fünf Jahren.

Trainer Schreitmüller sagt über Jürgen Schill: "Da haben wir uns enorm verbessert, der bringt Ordnung mit und hat Erfahrung von seinen vormaligen Vereinen. Er leistet seinen Beitrag, dass wir in Zukunft noch besser aufgestellt sind. Er ist ein absoluter Gewinn für uns."

Lesen Sie dazu auch