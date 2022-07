Fußball

TSV Nördlingen kehrt zurück ins Abenteuer Bayernliga

Die erste Mannschaft des TSV Nördlingen startet in die neue Spielzeit, die Bayernliga Süd beginnt mit einer englischen Woche. Im Bild: Nördlingens Jakob Mayer (links) im Spiel gegen den TSV Gersthofen in der Saison 2021/2022.

Plus Der TSV Nördlingen empfängt an diesem Samstag um 17 Uhr den FC Ismaning zum ersten Punktspiel der neuen Saison. Bereits am Dienstag geht es weiter.

Von Klaus Jais

Auf den ersten Blick sind die Ziele identisch: Klassenerhalt hat die Vorgabe schon in der Saison 2018/19 gelautet, als die aufgestiegenen Fußballer des TSV 1861 Nördlingen in das sportliche Abenteuer Bayernliga Süd gestartet sind. Die Rieser beendeten damals ihr erstes Bayernligajahr auf Rang neun, um dann in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/21 als Quotienten-Schlusslicht abzusteigen. Und auch im dritten Bayernliga-Jahr, das an diesem Samstag um 17 Uhr im Gerd-Müller-Stadion gegen den FC Ismaning beginnt, geht es für die Nördlinger in erster Linie darum, sich auf höchstem Amateurniveau zu behaupten, um am Ende über dem „Strich“ zu stehen.

