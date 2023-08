TSV Nördlingen schafft glückliches Unentschieden in Deisenhofen

Plus Deisenhofen kommt gegen den TSV Nördlingen trotz bester Chancen nur zu einem Punkt. Torwart Martin hält die Rieser beim 1:1 mit seinen Paraden im Spiel.

Immer, wenn Menschen im Fußball nicht mehr weiterwissen, wenn keine taktische Erklärung mehr greift, wenn keine Schiedsrichterentscheidung mehr herhalten kann, dann sagen sie sehr gerne den Satz: „Das ist Fußball.“ Aller Wahnsinn in drei Worten. Beim 1:1 des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen beim FC Deisenhofen genügte auch ein Wort: Chancenwucher. Die Heimelf, die auch ihr viertes Heimspiel nicht gewinnen konnte, hatte mindestens vier Hochkaräter, die vergeigt wurden.

Gegenüber dem vorigen Spiel gegen Kirchheim war TSV-Trainer Karl Schreitmüller zu einer Änderung gezwungen: Für den privat verhinderten Simon Gruber kam Sainey Badjie zu seinem ersten (und letzten?) Startelfeinsatz. Er blieb jedenfalls in der ersten Halbzeit den Nachweis einer Bayernligatauglichkeit schuldig. Bereits in der achten Minute gab es die erste gute FCD-Chance durch Lukas Kretzschmar, doch im Eins-gegen-Eins gegen Torwart Daniel Martin konnte dieser zur Ecke klären.