TSV Nördlingen schwimmt auf der Erfolgswelle

Plus Die Rieser klettern mit dem 2:1-Sieg gegen den SV Heimstetten in der Tabelle. Einen kleinen Kritikpunkt des Trainers gibt es dennoch.

Der TSV 1861 Nördlingen fährt weiterhin einen Sieg nach dem anderen ein. Das 2:1 gegen den SV Heimstetten war für das Team von Trainer Karl Schreitmüller nun schon der sechste Dreier aus den vergangenen sieben Spielen. Paul Rauser (56.) und Mario Taglieber (72.) ließen die Gastgeber vor diesmal 440 Zuschauern jubeln. Der Anschlusstreffer – ein Eigentor von Nico Schmidt (90.+1) – kam für den SV Heimstetten zu spät, um die erste Niederlage seit drei Partien (sieben Punkte) noch abzuwenden.

TSV-Trainer Karl Schreitmüller veränderte die Startelf gegenüber der Vorwoche auf einer Position: Für den offensiven Manuel Meyer kam der defensive Paul Rauser ins Team. Es entwickelte sich von Beginn weg ein flottes Spiel. Erste Flanken von Mario Taglieber und Alexander Schröter kamen für Sasa Maksimovic beziehungsweise Jonathan Grimm um Zentimeter zu hoch (5./10.). Die Gäste zeigten fortan, dass sie zurecht den dritten Tabellenplatz einnehmen. Die Kugel flipperte nur so durch die eigenen Reihen, doch Torchancen ließ die Nördlinger Deckung nicht zu.