TSV Nördlingen startet vielversprechend in die Vorbereitung

Plus Gegen Dorfmerkingen und Weißenburg zeigen die Bayernliga-Fußballer eine gute Frühform und holen zwei Siege.

Von Klaus Jais

Mit zwei Auswärtssiegen, jeweils auf Kunstrasen, ist der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen in sein Vorbereitungsprogramm gestartet. Zunächst siegten die Rieser beim Flutlichtspiel gegen den Tabellenfünften der Verbandsliga Württemberg, die Sportfreunde Dorfmerkingen, mit 2:1, und rund 15 Stunden später ließen die Schreitmüller-Schützlinge auf dem Kunstrasenplatz in Eichstätt einen 4:2-Sieg gegen den TSV Weißenburg (Tabellenzwölfter der Landesliga Nordost) folgen.

In Dorfmerkingen gingen die TSVler nach 20 Minuten in Führung. Mirko Puscher erlief einen langen Ball, behauptete sich im Eins-gegen-Eins und traf schließlich ins lange Eck. Noch vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Stefan Jenninger (TSV Adelmannsfelden) gelang den Härtsfeldern durch den ehemaligen Spieler des TSV 1860 München, Noah Feil, der Ausgleich (39.). In der Pause nahm TSV-Trainer Karl Schreitmüller fünf Wechsel vor, während SfD-Trainer Stefan Schill in der 63. Minute sechsmal wechselte. In der 83. Minute erzielten die Gäste das Siegtor: Nach einem Einwurf von Roman Schlicker kam das Spielgerät zu Jonathan Grimm, der mit einem Querpass Daniel Ernst bediente. Der Marktoffinger markierte mit einem Schuss ins lange Eck das 1:2.

