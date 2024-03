Fußball

vor 52 Min.

TSV Nördlingen testet den "neuen" Kirchheimer SC

Nach dem Auftaktsieg in Kottern (im Bild: Nördlingens Mirko Puscher, in Grün, gegen Daniele Sgodzaj, links: Nico Schmidt) geht es für den TSV in Kirchheim weiter.

Plus Fußball-Bayernliga: Nördlingens nächster Gegner ist Tabellenletzter, doch im Winter hat sich viel getan. Warum der TSV-Trainer mit einer schweren Aufgabe rechnet.

Von Klaus Jais

Auch das zweite Punktspiel dieses Jahres ist ein Auswärtsspiel: Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen tritt an diesem Samstag. 9. März, um 14.30 Uhr beim Ligaschlusslicht Kirchheimer SC an. Abfahrt ist um 10.15 Uhr. Gespielt wird voraussichtlich auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Kirchheim bei München in der Florianstraße. Ärgerlich für die Kirchheimer: Auch in der Woche vor dem Re-Start konnte die Mannschaft nicht auf Rasen trainieren, weil die Gemeinde den Hauptplatz am Merowinger Hof noch nicht hergerichtet hat. Doch auch für die Nördlinger ist das nicht ideal.

"Es erwartet uns der gleiche kleine Platz wie in Kottern", so Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller vor dem Spiel. Deshalb trainierten die Rieser am Donnerstag auf ihrem noch kleineren Kunstrasenteppich im Rieser Sportpark. „Da kann man allenfalls Fünf-gegen-Fünf spielen“, merkt der Coach an. Er erwarte ein sehr unangenehmes Spiel und erinnert an das Hinspiel, „in dem wir uns schwergetan haben und erst in der Schlussphase der 4:2-Sieg geregelt war“. Der KSC hat eine Reihe von großgewachsenen Spielern in seinen Reihen, beispielsweise den 1,94-Meter-Hünen Peter Schmöller.

