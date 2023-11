TSV Nördlingen U19 kommt glanzlos zur Herbstmeisterschaft

Fußball U19-Landesliga: Nördlingen spielt 0:0 in Rosenheim. Mit nur einer Saisonniederlage überwintern die Rieser auf Platz eins.

Die Fußball-U19 des TSV 1861 Nördlingen ist Herbstmeister der Landesliga Bayern Süd. Die Rieser haben von den zwölf Spielen der Vorrunde nur eines (beim Tabellendritten Deggendorf) verloren. Zum Abschluss der Hinspiele gastierten die jungen Rieser beim TSV 1860 Rosenheim und erreichten dort ein 0:0. Anstoßzeit im 210 Kilometer entfernten Rosenheim war bereits um 10.30 Uhr.

Die A-Junioren des TSV 1861 Nördlingen fanden schwer in die Partie. Mit der frühen Anstoßzeit und dem Kunstrasen hatten die Gäste anfangs zu kämpfen. Die einzige Großchance der ersten Hälfte hatte Hannes Dauser in der 35. Minute, nachdem er einen Querpass des gegnerischen Innenverteidigers abfangen konnte. Allerdings scheiterte er im Eins-gegen-eins am Torhüter der Gäste, Simon Stein. Durch taktische Anpassungen in der Halbzeitpause zeigten die jungen Rieser im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht und waren klar die bessere Mannschaft. Allerdings tat sich auch nach Wiederanpfiff nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass sich beide Mannschaften nach 90 Minuten mit einem leistungsgerechten Unentschieden begnügen mussten. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Schmid, Rothgang, Wundel, Truffellini (46. Ochs), Forisch, Thum, Köninger, Siebachmeyer, Dauser, Reicherzer (46. Müller).

