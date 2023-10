Fußball

10:00 Uhr

TSV Nördlingen und FC Pipinsried teilen sich die Punkte

Plus Nördlingens Führung hält in der temporeichen Anfangsphase nur kurz, erst am Ende haben beide Teams noch Chancen auf den Sieg. Doch der Ersatztorwart der Gäste wächst über sich hinaus.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Zum Auftakt der Rückrunde hat der TSV Nördlingen seinen Positivtrend fortgesetzt und auch gegen Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried mit 1:1 einen Punkt geholt. Aus der deutlichen 1:4-Niederlage im Hinspiel hatte der TSV offensichtlich gelernt und war vor 420 Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion streckenweise die bessere Mannschaft. Nach frühen Treffern auf beiden Seiten war die Partie von Unterbrechungen und wenig Spielfluss geprägt, erst in der Schlussphase wurde es noch einmal aufregend.

TSV-Trainer Karl Schreitmüller veränderte seine Startformation im Vergleich zur Vorwoche auf einer Position, der privat verhinderte Sasa Maksimovic wurde durch Jakob Mayer ersetzt. Gästetrainer Martin Weng reagierte auf die nunmehr dritte Partie in Folge ohne Sieg mit drei Neuen in der Anfangself, unter anderem musste er auf Kapitän Simon Rauscheder verzichten. Bei bewölkten 13 Grad erwischte der TSV einen perfekten Start und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Nach einer Flanke von Mirko Puscher schoss Pipinsrieds Verteidiger den eigenen Mitspieler ab, Jonathan Grimm bedankte sich und schloss aus kurzer Distanz zur Führung ab. Nur zwei Minuten später hatte Grimm seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, Puscher hatte ihm aus dem Halbfeld eine punktgenaue Flanke auf den Fuß serviert, doch der 23-Jährige entschied sich gegen den Abschluss mit links und blieb am Verteidiger hängen. Die Gäste hatten sich schnell erholt, auf zwei harmlose Abschlüsse folgte der erste Test für Torhüter Daniel Martin, der den Schlenzer von Angelo Mayer in der 12. Minute über das Tor lenkte. Bei der anschließenden Ecke war er jedoch geschlagen, Torjäger Daniel Gerstmayer erzielte auf Vorarbeit von Fabian Benko per Kopf den Ausgleich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .