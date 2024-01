TSV Nördlingen verpasst den Sieg beim Ottenweller-Cup

Plus Die D-Jugenden aus Gundelfingen sichern sich die Plätze eins und drei beim Hallenfußball-Turnier. Die TSV-Teams erreichen aber ebenfalls gute Ränge.

Der FC Gundelfingen und der TSV Nördlingen sind beim Manfred-Ottenweller-Cup, einem Hallenfußball-Turnier für Jugendmannschaften, mit jeweils zwei D-Junioren-Mannschaften angetreten. Der FCG-Nachwuchs war dabei etwas erfolgreicher, denn neben dem Turniersieg reichte es auch noch für einen guten dritten Platz. Die beiden Teams des TSV Nördlingen erreichten die Platzierungen zwei und fünf.

In Gruppe A holte sich der TSV Nördlingen blau mit neun Punkten und 13:2 Toren den Gruppensieg vor dem FC Gundelfingen I, der es auf acht Punkte und 7:4 Tore brachte. Gruppendritter wurde der FC Lauingen (5 Punkte) vor der TSG Nattheim (4) und dem TSV Hainsfarth (1 Punkt, 1:8 Tore). Der TSV blau war mit einem 2:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen die TSG Nattheim in das Turnier gestartet, gewann dann 7:0 gegen den FC Lauingen und 3:0 gegen den TSV Hainsfarth. Die 1:2-Niederlage gegen den FC Gundelfingen I im letzten Gruppenspiel hatte keine Folgen für die Rieser.