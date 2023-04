TSV Nördlingen will bei Türkspor Augsburg Wiedergutmachung leisten

Plus Nach dem verschenkten Heimsieg gegen Rosenheim will der TSV eine Reaktion zeigen, mit Türkspor Augsburg wartet jedoch die formstärkste Mannschaft der Liga.

Die Enttäuschung war riesig, als der TSV Nördlingen in den Schlussminuten einer schwachen Bayernliga-Partie den sicher geglaubten Heimsieg gegen den TSV Rosenheim noch verschenkte. In der 93. Minute hatte Luka Pesut noch das scheinbar erlösende 2:0 für die Rieser erzielt, dass die Partie dennoch mit einem 2:2 Unentschieden endete, hinterließ auch Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller ratlos: "Wie das passieren konnte, ist mir unerklärlich. Wir haben es versäumt, alles klarzumachen und die gesamte Mannschaft hat total abgeschaltet."

Doch trotz der Enttäuschung blickt Schreitmüller zuversichtlich nach vorne: "Natürlich waren alle etwas niedergeschlagen, aber dem Spiel nachzutrauern hilft uns nicht. Das Positive ist, mit dem Remis haben wir einen Punkt auf den ersten Relegationsplatz gutgemacht, wir sind noch immer im Soll", so der Übungsleiter. Acht Spiele vor Ende der Saison steht der TSV mit 32 Zählern auf Tabellenplatz 13, sechs Punkte trennen die Rieser nun vom Relegationsplatz. Um den direkten Nichtabstieg klarzumachen, erhoffe sich Schreitmüller aus den verbleibenden Ansetzungen mindestens drei Siege, ein aus seiner Sicht machbares Ziel.