TSV Nördlingen zeigt gute Ansätze, aber schießt kein Tor

Plus Im Testspiel gegen den ATSV Erlangen unterliegen die Rieser mit 0:4. Dabei sind die Nördlinger nicht so unterlegen, wie es das Ergebnis vermuten lässt

In einem weiteren Vorbereitungsspiel hat Süd-Bayernligist TSV Nördlingen beim Nord-Bayernligisten ATSV Erlangen mit 0:4 verloren, wobei es bis zur 85. Minute 2:0 stand.

Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Gäste einige gute Torchancen. Luka Pesut versuchte es nach einem Eckball aus der zweiten Reihe. Auch gute Ecken von Jens Schüler und Manuel Meyer blieben ohne Erfolg. Meyer hatte nach einem Eckball einen Pfostenschuss. Simon Gruber wäre alleine aufs Tor gelaufen, doch der Assistent erkannte eine zweifelhafte Abseitsstellung. Insgesamt hatten die Schreitmüller-Schützlinge gute Ansätze nach vorne, aber oft fehlte der letzte Pass.